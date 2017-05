Dreijährige aus Steyr nach Sturz in künstlichem Tiefschlaf

Der Zustand des Kindes ist stabil - © APA

Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Steyr in ein Schwimmbecken gestürzt und beinahe ertrunken. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion zur APA sagte, habe die Mutter das Kind kurz unbeaufsichtigt im Garten gelassen und war für wenige Minuten ins Haus gegangen. Als sie zurückkam, fand sie ihre kleine Tochter leblos im Pool treibend vor.