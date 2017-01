Bures: Ari Rath war steter Mahner gegen Antisemitismus

Rath starb am Freitag im Alter von 92 Jahren - © APA (BKA/Wenzel)

Nationalratspräsidentin Doris Bures hat dem in Wien geborenen Journalisten Ari Rath am Montag die letzte Ehre erwiesen und nahm am Begräbnis des großen Zeitzeugen in Israel teil. Bures bezeichnete Rath in ihrer Rede bei der Trauerfeier im Kibbutz Giv’at Ha’Shlosha als “steten Mahner gegen Rassismus, Antisemitismus und Gewalt”.