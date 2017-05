Appell von Yezidin Murad in Wien fÃ¼r Engagement gegen IS

Seit September 2016 ist Murad “Goodwill Ambassador” des in Wien ansässigen UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). In dieser Funktion setzt sie sich für die Würde der Überlebenden des Menschenhandels ein. Auf der ganzen Welt werden Kriege geführt, die unschuldige Menschen töten, beklagte die junge Frau. “Millionen von Waisen und Witwen bleiben zurück.” Sie überbringe die Botschaft Tausender Opfer ihres Volkes. “Seit fast drei Jahren dauern diese Verbrechen gegen mein Volk an.”

Ihre Auftritte vor internationalen Foren, wie jener in Wien, bedeuten, dass Murad immer wieder über ihre persönliche Leidensgeschichte befragt wird. “Wir lebten ganz unschuldig in unserem Dorf”, erzählt die heute 23-Jährige, die auch für den Friedensnobelpreis nominiert war. 2014 überfielen IS-Terroristen das Dorf Kocho im nordirakischen Sinjar-Gebiet und töteten die männlichen Bewohner. Tausende männliche Yeziden wurden in der ganzen Region umgebracht. Buben kamen in Camps, “wurden gehirngewaschen und als Kämpfer trainiert”.

Kinder, Frauen und Mädchen wurden von den Jihadisten verschleppt. Mit 64 anderen Frauen wurde sie aus dem Dorf mitgenommen, schildert Murad. Ihr Blick ist todtraurig, ihr Gesicht blass und schmal. Dann durchlebten sie alle ein Martyrium. Die IS-Kämpfer suchten sich Frauen und Mädchen aus, versklavten und missbrauchten sie. Ihre Mutter und ihre Brüder wurden von den Jihadisten getötet. Über all diese schrecklichen Erlebnisse wolle sie Zeugnis ablegen, “über die Vergewaltigungen, die Sklaverei, den Verlust der Würde”.

Die UNODC gibt die Zahl der vom IS getöteten Yeziden mit rund 1.300 an, die Zahl der in die Sklaverei verschleppten yezidischen Frauen und Mädchen mit etwa 6.400. Nach den Worten von Nadia Murad wurden vor allem Frauen, Mädchen und Kinder gekidnappt. Einige wurden freigelassen oder entkamen, so wie sie. Von einigen wenigen der mit ihr Verschleppten habe sie später gehört. In einigen Fällen hätten die Jihadisten Lösegeld von den Familien gefordert. Eine 17-jährige Verwandte befinde sich seit drei Jahren in der Gewalt des IS.

Die Yeziden hätten den Mut und die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre alte Heimat verloren, so Murad. Wie die Christen seien sie aus ihren Dörfern im Nordirak geflohen, als diese 2014 von den Jihadisten überrannt wurden. Über 3.000 Yeziden lebten allein in Lagern im Nordirak. Murad erinnert daran, dass die Weltgemeinschaft immer wieder ersucht wurde, sichere Zonen zu schaffen. Die meisten Christen und Yeziden “glauben nicht mehr an den Frieden”.

Die IS-Täter kommen aus der ganzen arabischen Welt, aber auch aus verschiedensten Staaten Europas, erklärte Murad. Ob etwas geschehe, um die Verbrechen zu sühnen? Nach den Worten der Yezidin arbeiten einige Unterstützer, wie die US-Anwältin Amal Clooney, daran, “einen Mechanismus zu finden, um diese Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen”. Bemühungen bei der irakischen Regierung in Bagdad hätten bisher keinen Erfolg gebracht. Der IS betrachtet die Yeziden, die eine eigene Religion haben, als Ungläubige. Sie wurden wie die Christen zur besonderen Zielscheibe des IS-Terrors.

