Angeschossene deutsche Polizistin weiter in Lebensgefahr

Die Tat hatte einen Großeinsatz in Unterföhring ausgelöst - © APA (AFP)

Eine bei einer Schießerei im S-Bahnhof Unterföhring in Bayern verletzte Polizistin befindet sich weiter in Lebensgefahr. Laut einem Sprecher der Polizei München ist ihr Zustand unverändert kritisch. Vor gut einer Woche hatte ein offenbar geistig verwirrter 37-Jähriger einem Polizisten bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen 26 Jahre alter Kollegin in den Kopf geschossen.