Altach verpflichtete Klaus Schmidt als neuen Cheftrainer

Fußball-Bundesligist SCR Altach geht mit Klaus Schmidt als neuem Trainer in die kommende Saison. Das bestätigte am Freitagvormittag der bisherige Club des 49-jährigen Steirers, Zweitligist Blau-Weiß Linz. Schmidt tritt die Nachfolge des glücklosen Martin Scherb an, der eine Runde vor Saisonende Ende Mai beurlaubt worden war.