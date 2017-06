28-Jähriger von Pkw mitgeschleift und überrollt

28-Jähriger wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Scharnstein (Bezirk Gmunden) nach einem Streit von einem Auto mitgeschleift worden. Der Mann hatte sich gerade durch die geöffnete Fensterscheibe in den Pkw eines 18-Jährigen gebeugt, als der Lenker auf das Gaspedal stieg und mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr.