So schnitten die Spitzen-Kandidaten in ihrer Heimatgemeinde ab

Der Landeshauptmann musste als einziger der Spitzenkandidaten ein Minus in seiner Heimatgemeinde einstecken.

Markus Wallner holte die Absolute in seiner Heimatgemeinde - verlor aber als einziger aller Spitzenkandidaten Stimmen im Vergleich zur Landtagswahl 2014.

Johannes Rauch eroberte nicht nur im Land, sondern auch an seinem Wohnsitz Dornbirn den zweiten Platz.

Christof Bitschi ist mit seiner FPÖ der große Wahlverlierer, nicht aber in seiner Heimat Brand. Hier holte er eindrucksvoll den zweiten Platz, den die FPÖ landesweit klar an die Grünen verloren hat.

Den größten Zugewinn in seiner Heimatgemeinde erzielte der Harder Martin Staudinger mit einem Plus von 3,51 Prozentpunkten.

Stark auch Sabine Scheffknecht in Lustenau. Ein Plus von 3,44 Prozentpunkten reicht aber selbst in ihrer Heimatgemeinde nicht zum Knacken der avisierten 10-Prozent-Marke (9,62 Prozent).