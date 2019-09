SPÖ-Kandidat Martin Staudinger im Porträt

Martin Staudinger setzt sich in Bewegung. Als Kandidat für die Spitze muss er die Vorarlberger SPÖ erstmal aus dem Tal führen.

Im Gespräch sind seine Hände ständig in Bewegung. Sie arbeiten. Fast so, als zermahlen sie Gedanken in feinkörnige Worte. Martin Staudinger weiß: Politik ist Übersetzungsarbeit. Vom Kopf in die Hände, von der Theorie in die Praxis – und vom Inhalt zur volksnahen Ländle-Botschaft: Nur „mitanand“ können sie die SPÖ aus dem Tal führen.