Politik im Buntergrund mit Martin Staudinger

Am 12. September 2019 ist SPÖ-Spitzenkandidat Martin Staudinger beim Live-Talk von VOL.AT und WANN & WO in Feldkirch zu Gast.

Nach einer jahrelangen Serie an Wahlniederlagen für die SPÖ in Vorarlberg will Martin Staudinger die Roten zumindest wieder in die Zweistelligkeit führen. 8,77 Prozent schafften die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2014. Und den letzten verfügbaren Umfragen zufolge könnte Staudinger mit der SPÖ durchaus wieder zweistellig werden.