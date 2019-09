Kick-off mit NEOS: Politik im Buntergrund in Feldkirch

VOL.AT TV und WANN & WO laden am Donnerstag, ab 18:30 Uhr, zur ersten Ausgabe von "Politik im Buntergrund" in Feldkirch ein. Der Eintritt ist frei.

Die Termine stehen, am Donnerstag dem 5. September um 18:30 Uhr erfolgt der Kick-off für das neue Live-Politikformat anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl am 13. Oktober 2019 in Vorarlberg. In den kommenden vier Wochen gastieren die Spitzenkandidaten der fünf größten Parteien im Feldkircher Club Buntergrund und stellen sich den Fragen der WANN & WO- und VOL.AT-Reporter.