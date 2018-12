Dezember 2018: Die fünf beliebtesten Videos auf VOL.AT

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach zwölf ereignisreichen Monaten hat sich so einiges an Bildmaterial angesammelt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Videos im Dezember 2018 auf VOL.AT.

5. Trauermarsch für Perry: Menschen singen “We are the World” – 6.833 Aufrufe

Ende November 2018 wurde der 21-jährige Vorarlberger Perry in Innsbruck das Opfer einer tödlichen Messerattacke. Bei einem Trauermarsch in Bregenz gedachten rund 800 Menschen dem jungen Mann und sangen gemeinsam “We are the World”.