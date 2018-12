Vorarlberg: Schwerer Verkehrsunfall in Andelsbuch – Pkw gegen Lkw

Andelsbuch - Am Freitagnachmittag hat sich ein Andelsbuch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge wurde eine Pkw-Lenkerin schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag kam es zu einer folgeschweren Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Eine 63-jährige Pkw-Lenker war mit ihrem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bezau unterwegs. Auf der L200 in Andelsbuch auf Höhe des Feuerwehrhauses krachte sie aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Lkw.