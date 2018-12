Trauermarsch für Perry: Menschen singen "We are the World"

Ergreifend: Hunderte Menschen waren am vergangenen Freitag beim Trauermarsch für Perry in Bregenz dabei und sagen dann gemeinsam "We are the World".

Rund 800 Menschen ließen sich vom Regen nicht abhalten, um den in Innsbruck bei einer Bluttat verstorbenen 21-jährigen Bregenzer zu gedenken. Familie, Freunde und Trauergäste trugen von der Welle aus Kerzen und Fackeln zur Molo hinaus, um sie dort im Gedenken an den jungen Mann abzulegen. Besonders ergreifend war als die Teilnehmer des Trauermarsches zusammen mit der Familie im Kreis standen, sich halten und “We are the World” singen.