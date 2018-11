Treffpunkt ist bei der "Welle" in Bregenz

Trauerveranstaltung für Perry in Bregenz

Am Freitagabend ab 18 Uhr treffen sich Trauernde am Hafen Bregenz, um dem in Innsbruck ermordeten Vorarlberger zu gedenken. Die Veranstalter verwehren sich gegen eine politische Vereinnahmung, wir übertragen live.

Die Veranstalter des Trauermarsches geben folgende Information bekannt:

“Wir sind überwältigt von der großen Anteilnahme und den vielen positiven Rückmeldungen. Mit dem Trauermarsch am Freitag werden wir ein positives Zeichen für Mitgefühl und Toleranz setzen. Ganz im Andenken an unseren Michael.

Wichtig: Aufgrund der großen zu erwartenden Menschenmenge haben wir uns dazu entschieden, den Veranstaltungsort zu verlegen.

Wir treffen uns am Freitag den 30.11.2018 um 18:00 Uhr am Schiffshafen Bregenz, zwischen den Lokalen „Die Welle“ und „Pier69“.

Mitbringen: Anstand, Respekt, Pietät und Solidarität – bitte auch eine Kerze und wer will Blumen Ein Licht für das Menschenleben, für alle Angehörigen und dafür, dass solch eine Tat nicht mehr passiert. ES GEHT NICHT UM POLITIK! Es geht um Menschlichkeit, Anteilnahme und Beileid.”

_______________________________________________________________________

Nach der tödlichen Messerattacke, der in der Nacht auf Sonntag ein 21-jähriger Bregenzer in Innsbruck zum Opfer fiel, hat das Landesgericht Feldkirch am Mittwoch die Untersuchungshaft über den 24-jährigen tatverdächtigen Afghanen verhängt.

Widersprüchliche Aussagen Obwohl der mutmaßliche Täter jede Beteiligung an dem Verbrechen nach wie vor bestreitet, besteht dringender Tatverdacht. Die Verdachtsmomente, die die Verhängung der Untersuchungshaft nach Ansicht des Gerichts rechtfertigen, gründen sich vor allem auf Bilder der Videoüberwachung am Tatort.

Auf ihnen sei eine Person zu sehen, die vor der Tat mit der Gruppe rund um den Vorarlberger Kontakt hatte, so die Anklagebehörde. Später sehe man eine Person von der Gruppe weglaufen, bei der es sich höchstwahrscheinlich um den Täter handeln dürfte. „Aufgrund der Ähnlichkeit des Mannes mit der Person auf den Überwachungsbildern und widersprüchlicher Angaben des Verdächtigen gehen die Staatsanwalt und das Landesgericht Innsbruck derzeit von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass es sich bei ihm um den Ttäer handelt“, hieß es.

Die Messerattacke selbst ist auf den Aufzeichnungen allerdings nicht zu sehen. Polizeibeamte hätten jedoch auf den Bildern den amtsbekannten Afghanen erkannt und nahmen ihn am Sonntag gegen 6 Uhr an seinem Wohnort außerhalb von Innsbruck fest.