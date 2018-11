Tödliche Messerattacke: Neuer Treffpunkt für Trauermarsch in Bregenz

Am Freitag findet, wie bereits bereichtet, in Bregenz ein Trauermarsch für das Opfer der Messerattacke statt. In Absprache mit den Sicherheitsbehörden und der Familie wurde nun ein geänderter Treffpunkt fixiert.

Die Veranstalter des Trauermarsches gaben am Mittwoch folgende Information bekannt:

“Wir sind überwältigt von der großen Anteilnahme und den vielen positiven Rückmeldungen. Mit dem Trauermarsch am Freitag werden wir ein positives Zeichen für Mitgefühl und Toleranz setzen. Ganz im Andenken an unseren Michael.

Wichtig: Aufgrund der großen zu erwartenden Menschenmenge haben wir uns dazu entschieden, den Veranstaltungsort zu verlegen.

Wir treffen uns am Freitag den 30.11.2018 um 18:00 Uhr am Schiffshafen Bregenz, zwischen den Lokalen „Die Welle“ und „Pier69“.