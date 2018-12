Sturmtief ermöglicht Wellenreiten auf dem Bodensee

Mehrere Surfer machten sich das stürmische Wochenendwetter zu nutze und ritten auf den Wellen des Bodensees.

“Surfbare Wellen gibt es am Bodensee nur selten,” sagt Martin Olesch, einer der wagemutigen Wellenreiter. Erst wenn der Wind im richtigen Winkel über den See bläst, könne das Wasser über eine möglichst langen Weg gegen das Ufer gedrückt werden. Und wenn dann noch die Uferbeschaffenheit passt, bricht eine surfbare Welle.

Surfen dank “Marielou”

Dank “Marielou” hat am Sonntag alles gepasst. Mit dem Sturmtief im Rücken suchte der 36-jährige Konstanzer Olesch mit zwei Freunden das Ufer zwischen Langenargen und Lindau nach guten Wellen ab. “Am dritten Spot haben wir dann eine nach rechts laufende Welle gefunden.” Am Strandbad in Nonnenhorn surfte die drei eine gute Stunde lang, dann wurde es den hartgesottenen Surfern auch im Neoprenanzug zu frisch.