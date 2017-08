Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall in Tirol

Der Motorradlenker konnte den drohenden Absturz nicht mehr verhindern - © APA (Archiv/Gindl)

Ein Motorradunfall in Kühtai in Tirol hat am Donnerstag zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 48-jähriger Tscheche war mit seiner Frau am Sozius auf der Sellraintalstraße unterwegs, als er auf einen rechts neben der Landesstraße verlaufenden Parkplatz geriet. Dann stürzte er fünf Meter tief in einen Graben. Beide wurden schwer verletzt.