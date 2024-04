Bludenzer bei "Tinderreisen": "Ich bin ja kein Stier, aber bei Rot werde ich spitz"

Sayed B. aus Bludenz ist wieder bei "Tinderreisen" dabei. Der Vorarlberger ist unter dem Namen "BlakkAfghan" bekannt.

In der neuen Folge ist Sayed in Malaga auf seinem Date mit der spanischen Schönheit Sele. Die Chemie zwischen ihnen scheint zu stimmen und noch dazu rappt sie ebenfalls. Fast schon perfekt.

Es bleibt spannend

Doch Sele ist nicht leicht zu haben: „Er soll geduldig sein und mich auch wirklich wollen.“ Für das zweite Date am nächsten Tag hat er etwas Besonderes geplant. Am Hinflug hat er den ehemaligen WSG-Tirol-Kicker Raffael Behounek kennengelernt, der ihn in seine Villa eingeladen hat. Sele ist in freudiger Erwartung vom Wiedersehen in luxuriöser Atmosphäre in Malaga.