Tinderreisen: Sayed aus Bludenz flirtet wieder im TV

Der Bludenzer Rapper BlakkAfghan alias Sayed B. Iqbalzada ist auch wieder in der neuen Staffel von Tinderreisen mit dabei. Im VOL.AT-Gespräch verrät er, wann gedreht wird und wohin es diesmal geht.

Sayed B. Iqbalzada aus Bludenz hat kürzlich seinen Grundwehrdienst abgeschlossen. "Mir gehts blendend, so gut, wies einem nach dem Grundwehrdienst gehen kann", meint er gegenüber VOL.AT.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

TikTok und neue Musik?

all

all

self

self

Doch kommt bald neue Musik? Der Bludenzer hat wohl einiges in Planung, auch, wenn er nur soviel verrät: "Jetzt gehts wieder weiter wie gewohnt, mit qualitativer BlakkAfghan-Leistung", meint er und flext seine Muskeln.

Neue Staffel Tinderreisen

Wie er im VOL.AT-Gespräch verrät, ist er bei der fünften Staffel von Tinderreisen wieder mit von der Partie. Gedreht wird "nirgendwo geringeres als in Stockholm". "Wie wir logischerweise wissen, sind dort die Frauen wunderschön, weil die Wikinger logischerweise nicht die hässlichen Frauen entführt haben", so der Bludenzer (Achtung Satire!).

Die Dreharbeiten stehen in Kürze an: Noch diese Woche geht es für ihn nach Wien und von dort aus nach Skandinavien. Er erhofft sich mehr "Frauen, die mich nicht zur Schnecke machen, wenn mal die Adjustierung nicht passt". Er sei nervös, aber nicht so nervös, wie vor dem Offiziersstellvertreter, wenn dieser die Rasur kontrolliere, meint er.