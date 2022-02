Nach Tinderreisen: BlakkAfghan erneut bei Dating Show

Erst im Herbst hatte Sayed B., alias BlakkAfghan, bei der Show Tinderreisen teilgenommen. Kommende Woche geht es für ihn nach Köln. Bei welcher Show er dieses Mal mitmacht, erzählt der Bludenzer im Interview.

Als er die Anfrage in seinem E-Mail-Postfach sah, war sich Sayed B. erst unsicher, ob er erneut an einer Datingshow teilnehmen soll, wie er im Gespräch mit VOL.AT erzählt. "Dann habe ich aber meine Gage gesehen und die war schon echt gut. Als ich dann gesehen habe, dass Sophia Thomalla die Sendung moderiert, wusste ich, ich muss mitmachen", so der Ländle-Rapper.