Sayed aus Bludenz sorgt bei Tinderreisen für Verwirrung.

Mit Sayed aus Bludenz wird es bei Tinderreisen nicht langweilig. Warum er am Donnerstag für Verwirrung bei einem Mitkandidaten sorgt.

Ländle-Rapper BlakkAfghan alias Sayed B. Iqbalzada aus Bludenz ist am Donnerstag wieder bei Tinderreisen zu sehen. Mit dem 21-Jährigen und seinem Kumpanen Kevin wird es in Stockholm definitiv nicht langweilig.

Verwirrung nach Date

Das zeigt auch ein exklusiver Ausschnitt aus der aktuellen vierten Folge, die am Donnerstag erscheint: Kevin hat sein erstes Tinder-Date und zeigt sich in gewohnter Manier. Im Hotel sorgen schließlich beide Jungs für Verwirrung. Am Morgen nach dem Date sucht Sayed Kevins Zimmer, obwohl dieser gerade in Sayeds Zimmer ist. Sayed hat eine logische Erklärung: "Ja, also ich war bei ihm, weil er bei mir war."