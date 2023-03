"Wird richtig sick": Sayed aus Bludenz zu Tinderreisen

Tindern in Stockholm

"Ein Downgrade zu Paris"

Keine Suche nach "Miss Right"

Sayed im VOL.AT-Gespräch

Bald mehr von BlakkAfghan

Abgesehen von Tinderreisen gibt es von BlakkAfghan regelmäßig kurze Hörproben auf Instagram und TikTok. Diese kamen recht gut an: "Der letzte Song 'Wir suchen Stress' – ein Clubbanger – hat glaube ich, um die 50.000 Klicks insgesamt", meint der Rapper. "Bald kommt wieder was in diese Richtung." Für 2023 plant er nach eigener Aussage noch "ein paar krasse Sachen". Mehr will er nicht verraten. Fans dürfen gespannt sein.