Ländle-Rapper im TV: "BlackAfghan" bei Dating-Show "Tinderreisen"

Der "Alpenstadtafghane" kehrt zurück ins Fernsehen: Ab März wird er beim Dating-Format "Tinderreisen" zu sehen sein.

Chloë statt Ulrike oder Brigitte

Die Dreharbeiten starten am Sonntag, dem 5. September in Wien, dann weiter in die Ferne: "Es geht nach Frankreich, genauer gesagt in die Hauptstadt Paris", verrät Sayed B. Er ist schon gespannt: "Ich war noch niemals in Paris." Im Ländle sei die Tinder-Ausbeute "nicht so prickelnd", so BlakkAfghan. "Besser als Ulrike oder Brigitte gefallen mir die Namen Chloë oder Oceane", meint er und schmunzelt. "Das klingt auch viel sexier." Auf die Frage, was er sich von der Teilnahme erhofft, meint er: "Wie sagen die Vorarlberger so schön: Liebe geht Hektar bleibt." Er hoffe insgeheim, die Tochter von Macron zu treffen, scherzt er.