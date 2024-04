Kaffee, Kuchen und mehr: Die 10 beliebtesten Cafés im Bezirk Bludenz

Café Remise in Bludenz

Die Remise Bludenz bietet als überregionales Kulturzentrum ein vielfältiges Programm, aber auch das Café-Restaurant Remise begeistert seine Gäste mit einem kreativen Angebot an Speisen: Das Lokal verwöhnt seine Gäste mit Snacks, einem wechselnden Mittagsmenü und einer großen Auswahl an Getränken. Auf der Bistrokarte steht von Toasts und Salaten über Fingerfood, wie Pommes frites, und Snacks, wie Chips und Erdnüsse, bis hin zu Desserts alles, was das Herz begehrt - vegane und vegetarische Gerichte inklusive.

Das Café-Restaurant Mühlebach im Brandnertal bietet eine vielfältige Auswahl an Speisen - von Schnitzel über Burger bis hin zu vegetarischen Gerichten. Das Lokal in Brand bietet neben deftigen Speisen, wie Schnitzel, Kässpätzle und Burgern, auch Kaffee und Kuchen sowie ein breites Angebot an alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Besonderes Highlight ist das Kochen mit Feuer - in dem Feuerofen des Hauses werden täglich wechselnde Schmorgerichte, Braten und andere Spezialitäten zubereitet.