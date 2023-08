Cafe | Restaurant Gufer55: Qualität, die man schmeckt

Das Angebot

Was uns angesprochen hat: Das Gufer55 hat uns vom ersten Moment an mit seinem beeindruckenden Gesamtkonzept begeistert. Man spürt die familiäre Führung und den hohen Qualitätsanspruch in jedem Detail. Dies zeigt sich nicht nur in der erstklassigen Küche, für die das Restaurant bekannt ist, sondern auch im aufmerksamen Service. Besonders beeindruckend ist der hohe Standard, den das Gufer55 setzt - bestätigt durch die hervorragende Bewertung von 13/20 Punkten und 2 Hauben im Gault&Millau 2023. Darüber hinaus verleiht die einzigartige und authentische Verbundenheit der Inhaber mit der Region und ihre Wertschätzung für lokale Produkte dem kulinarischen Gesamterlebnis eine unverwechselbare und nachhaltige Note.