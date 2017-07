Zalando plant eigenes Treue-Programm nach Amazon-Vorbild

Dazu gehörten etwa ein früherer Zugang zu Verkaufsaktionen oder Lieferungen noch am Tag der Bestellung. Das Programm mit dem Namen “Zalando Zet” soll demnach 19 Euro pro Jahr kosten. “Zalando Zet ist die Weiterentwicklung unserer Strategie, keine Reaktion auf Amazon”, sagte Zet-Chefin Lisa Schöner der “Welt”. “Unsere Stärke ist die Fokussierung auf Fashion.” In Deutschland sei zunächst die Einführung in Berlin, Leipzig, Hannover und Frankfurt geplant. Danach sollen weitere Regionen folgen. Zalando zählt etwa 20 Millionen aktive Kunden.

Amazon stellte im Juni sein Modeangebot “Prime Wardrobe” vor. Dabei bekommen Kunden Bekleidung zum Anprobieren zugesandt, und sie müssen nur diejenigen Stücke bezahlen, die sie behalten wollen.

(APA/Reuters)