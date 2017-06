WM-Quali-Siege für Spanien und Italien

David Silva brachte die Spanier in Führung - © APA (AFP)

Spanien und Italien haben in der Fußball-WM-Qualifikation ihre Spitzenposition in Gruppe G gefestigt. Die Spanier siegten in Mazedonien dank Treffer von David Silva und Diego Costa mit 2:1 und führen damit weiterhin dank der besseren Tordifferenz vor den Italienern, die nach einem Heim-5:0 gegen Liechtenstein ebenfalls bei 16 Punkten halten.