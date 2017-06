Williams feierte in Silverstone 40 Jahre in Königsklasse

Erfolgreichste Zeit hatte Rennstall in den 1980er- und 1990er-Jahren - © APA (AFP)

Der Williams-Rennstall hat am Freitag 40 Jahre in der Formel 1 gefeiert. Zahlreiche Ex-Weltmeister und Zehntausende von Fans schwelgten auf der Rennstrecke in Silverstone in Erinnerungen, auch einige Autos vergangener Tage kamen wieder zum Einsatz. Zu den Gästen zählten Teamchef Frank Williams, Nigel Mansell, Nico und Keke Rosberg, Formel-1-Sportchef Ross Brawn und Marketingchef Sean Bratches.