Wildschweine verletzten in norddeutscher Stadt vier Menschen

Die zwei Wildschweine versetzten die Bürger von Heide in Angst und Schrecken. - © pixabay.com

Zwei aggressive Wildschweine haben am Freitag in der Innenstadt der norddeutschen Stadt Heide vier Menschen angegriffen und teils schwer verletzt. Wie die Polizei in Itzehoe mitteilte, liefen die ausgewachsenen Tiere seit der Früh durch die Straßen und drangen in eine Bankfiliale am Marktplatz ein. Jäger erschossen eines von ihnen vor dem Gebäude, das andere Schwein flüchtete.