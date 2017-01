Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt – Mit Kern und Kurz

3.000 Politiker, Manager und Wissenschafter kommen nach Davos - © APA (AFP)

In Davos startet am Dienstag das Weltwirtschaftsforum (WEF). In dem Schweizer Wintersportort suchen etwa 3.000 Politiker, Manager, Wissenschafter und Nichtregierungsorganisationen Antworten auf Fragen wie die zunehmende Ungleichheit, Populismus, Klimawandel und Konflikte. Für Österreich nehmen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) an dem Gesprächsforum teil.