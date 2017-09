Weiter Tauziehen um russischen Oligarchen Firtasch

Firtasch wird seitens der spanischen Justiz Geldwäscherei und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das Amtsgericht in Barcelona hatte Ende 2016 einen Europäischen Haftbefehl gegen den Österreich-affinen Geschäftsmann erlassen und damit einen Übergabeantrag (bei Nicht-EU-Ländern: Auslieferungsantrag) gestellt. Allerdings blieben Ansuchen der österreichischen Behörden Anfang April, mehr Informationen zum Tatbestand nachzureichen, von der spanischen Justiz unbeantwortet, weshalb der Antrag in erster Instanz Ende August abgelehnt wurde.

Spanien ist allerdings nicht das einzige Land, das die Auslieferung des 52-jährigen Ukrainers begehrt. Bereits im Frühjahr 2014 war Firtasch im Zusammenhang mit einer bereits 2013 erhobenen US-amerikanischen Anklage verhaftet worden – die US-Behörden werfen Firtasch Geldwäsche im Zusammenhang mit einem in Indien geplanten Titangeschäft vor. Nachdem das Landesgericht Wien 2015 erstinstanzlich eine Auslieferung Firtaschs an die USA für unzulässig erachtete, erklärte das Oberlandesgericht Wien im Februar 2017, dass eine Auslieferung zulässig sei. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch Spanien Firtasch haben will.

Dass zwei Länder Anträge auf Übernahme bzw. Auslieferung stellten, macht die Sache etwas komplizierter. Werden beide Anträge von den zuständigen Gerichten als zulässig befunden, liegt das letzte Wort beim österreichischen Justizminister. Wolfgang Brandstetter (ÖVP) oder sein möglicher Nachfolger entscheidet dann auf Basis eines gesetzlich genau festgelegten Kriterienkatalogs, der beispielsweise die Schwere der Straftat oder das Interesse des ersuchenden Staates miteinbezieht, an welches Land der Verdächtige übergeben/ausgeliefert wird.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatte vor wenigen Wochen die Nähe de ÖVP zu Beratern, die für “zweifelhafte ukrainische Oligarchen” tätig seien, kritisiert. Zwar nannte Kern keinen Namen, es ist aber allgemein bekannt, dass der ÖVP-nahe Kommunikationsberater Daniel Kapp – Sprecher des damaligen Vizekanzlers Josef Pröll (ÖVP) – unter anderem auch für Firtaschs österreichische Pressearbeit zuständig ist.

Der unter anderem dank des Gashandels zum Milliardär aufgestiegene Firtasch galt als wichtigster Unterstützer des in der Ukraine gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch. Nach den Massenprotesten in Kiew im Jahr 2014 flüchtete er zunächst nach Russland. Später kam er nach Österreich.

