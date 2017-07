Verhältnis des vermeintlichen Mörders zu Opfern ungeklärt - © APA (Symbolbild)

In Schweden soll ein Mann eine Frau und drei kleine Kinder getötet haben. Die Polizei hat ihn unter Mordverdacht verhaftet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Unklar war zunächst, ob es sich bei dem Verdächtigen um den Vater der zwei bis acht Jahre alten Kinder oder einen anderen Familienangehörigen handelt.