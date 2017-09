Vettel in Singapur vor Red Bulls auf Pole Position

Vettel mit neuem Streckenrekord - © APA (AFP)

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet am Sonntag (14.00 Uhr/MESZ) aus der Pole Position in den Grand-Prix von Singapur. Der WM-Zweite fuhr am Samstag im Qualifying mit neuem Streckenrekord von 1:39,491 Minuten deutlich vor den Red Bulls mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo Bestzeit. Dahinter folgte sein Stallkollege Kimi Räikkönen.