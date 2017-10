Verregneter Trainingstag in Suzuka – Bestzeit an Vettel

Vettel Schnellster in wenig aufschlussreichem Training - © APA (AFP)

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka Bestzeit erzielt. Der Verfolger von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam am Freitagvormittag auf 1:29,166 Minuten. Die zweite Einheit am Nachmittag fiel mehrheitlich dem starken Regen zum Opfer. Nur fünf Piloten fuhren gemessene Runden, sechs weitere verzichteten gänzlich auf ein Antreten.