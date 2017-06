Verdächtiger im Fall Lucile in Haft angegriffen und verletzt

Die Studentin Lucile K. wurde 2014 in Kufstein ermordet - © APA

Der nach zwei Morden an jungen Frauen in Kufstein und Endingen bei Freiburg gefasste 40-Jährige ist in Untersuchungshaft von Mitinsassen angegriffen und verletzt worden. Ein Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums in Stuttgart bestätigte am Freitag den Zwischenfall. Zuvor hatte die “Badische Zeitung” online berichtet.