US-Notenbank will Billionen-Bilanzsumme abbauen

Die US-Notenbank Fed packt den Abbau ihrer aufgeblähten Bilanz an und signalisiert zudem eine weitere Zinserhöhung für 2017. Sie gab am Mittwoch in Washington bekannt, dass das in den Jahren nach der Finanzkrise durch Wertpapierkäufe auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollene Portfolio ab Oktober eingedampft wird.