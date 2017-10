US-Außenminister besucht überraschend Afghanistan

Tillerson zu Gast bei Präsident Ghani - © APA (AFP)

US-Außenminister Rex Tillerson hat überraschend Afghanistan besucht. In Kabul traf er am Montag mit Präsident Ashraf Ghani zusammen, wie die US-Botschaft in der afghanischen Hauptstadt mitteilte. Beide hätten ihre Absicht bekräftigt, Frieden, Stabilität und langfristigen Wohlstand in Afghanistan zu schaffen.