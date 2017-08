Trumps Beratergremium für Infrastruktur kommt nicht zustande

Auch dieser Plan des US-Präsidenten dürfte nicht aufgehen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne zur Gründung eines Infrastruktur-Rats mit Konzernchefs aus der Privatwirtschaft einem Medienbericht zufolge beerdigt. Der Finanzdienst Bloomberg berief sich in seinem Report auf eine informierte Quelle. Am Vortag waren zwei bestehende Beratergremien abgeschafft worden, in denen sich Spitzenmanager mit Trump zu Wirtschaftsfragen ausgetauscht hatten.