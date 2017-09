Tote durch Unglück bei Lieferung für Rohingya-Flüchtlinge

In Bangladesch halten sich derzeit tausende Rohingya-Flüchtlinge auf - © APA (AFP)

Bei einem Hilfseinsatz für Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar hat es in Bangladesch ein schweres Unglück mit mehreren Toten gegeben. Ein Lastwagen des Roten Kreuzes mit Hilfslieferungen verunglückte am Donnerstag nahe der Grenzstadt Cox’s Bazar in Bangladesch, wie die Polizei mitteilte. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben.