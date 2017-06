Taliban erschossen zwei Polizistinnen in Nordafghanistan

Die Frauen hätten im Polizeihauptquartier in Faizabad gearbeitet, seien aber für ein Elite-Training für weibliche Polizeioffiziere in der Türkei beurlaubt gewesen. Für die Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan seien sie nach Hause gekommen.

Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) gibt es nur etwa 3.000 Polizistinnen in Afghanistan – sie machen damit weniger als zwei Prozent der Gesamtstärke der Polizei aus. An dem Elite-Training in der Türkei hätten seit 2013 fast 1.000 junge Frauen teilgenommen, heißt es in einem im Februar veröffentlichten UNO-Bericht. Bis 2020 solle die Zahl der Polizistinnen in Afghanistan auf 5.000 erhöht werden.

Die Leiterin des Frauenministeriums in der Provinz, Sufnun Natik, sagte, die jungen Frauen seien Schwestern gewesen, die in Begleitung ihrer Mutter unterwegs waren. Ein Taliban-Sprecher war nicht unmittelbar erreichbar. Die Taliban töten gezielt Angehörige von Polizei und Armee.

