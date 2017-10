Situation in Bangladeschs Rohingya-Camps “katastrophal”

Laut Bose, die in den zwei vergangenen Wochen im Flüchtlingslager Balukhali aktiv war, kommen jeden Tag neue Familien nach Bangladesch, die ihr gesamtes Hab und Gut hinter sich gelassen haben. “Menschen mussten zum Teil innerhalb von Minuten fliehen, und kamen nur mit der Kleidung, die sie an dem Tag trugen, nach Bangladesch”, so die CARE-Mitarbeiterin.

“Das Leid in den Camps ist immens, Menschen bekommen nicht genug zu essen, es gibt nicht genügend Toiletten. Die Menschen brauchen alles, was man sich vorstellen kann, zum Überleben”, fuhr sie fort. “Es riecht nach Urin, Fäkalien und Müll”, erzählte sie weiter und berichtete, dass Menschen ins Feld gingen, um sich zu erleichtern, sodass das Krankheitsrisiko steige.

CARE unterstütze die Menschen in Balukhali mit Essen, Notunterkünften, Wasser und Sanitärmaßnahmen, damit nicht noch mehr Krankheiten ausbrechen. Medizinische Versorgung und auch psychologische Betreuung biete die NGO an, so Bose.

Das Österreichische Rote Kreuz hat vergangene Woche ein großes Feldspital eröffnet, teilte das ÖRK mit. Seit 25. August habe die NGO über 6.000 Flüchtlinge medizinisch behandelt und sei für die Trinkwasseraufbereitung zuständig. Anja Pfeifer-Mayer vom ÖRK, die in den letzten vier Wochen in den Flüchtlingscamps Hainnerghona, Hakin para und Burma para arbeitete, betonte gegenüber der APA, dass die Versorgung mit sauberem Trinkwasser besonders wichtig für die Seuchenprävention sei. “Wir suchen gute Trinkwasserquellen und bereiten diese mit Chlor auf, um Keime abzutöten”, so die ÖRK-Mitarbeiterin. “Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt eine große Cholera-Impfaktion durch, daher ist die Gefahr ziemlich eingedämmt”, fuhr sie fort.

Die muslimischen Rohingya werden in Myanmar, wo sie nicht als Staatsbürger anerkannt werden, systematisch vertrieben. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen der Armee des überwiegend buddhistischen Landes im Konflikt mit den Extremisten “ethnische Säuberungen” vor. Vor der Gewalt sind mittlerweile fast eine Million Rohingya in das benachbarte Bangladesch geflohen.

Da die Rückkehr der Rohingya-Minderheit nach Myanmar nicht absehbar ist, werden die Camps auf langfristige Aufenthalte vorbereitet. “Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass die Flüchtlinge unheimlich gern arbeiten möchten, dass sie darauf aus sind, ihre Häuser selbst zu bauen”, so Pfeifer-Mayer. “Sie arbeiten von der Früh bis am Abend, um sich dort möglichst gut einzurichten und sind für jede Hilfe dankbar. Wir sind da wahnsinnig willkommen”, fuhr sie fort. “Sie wollen die Normalität wieder herstellen und haben eine gewisse Struktur schon eingeführt”, berichtete die ÖRK-Mitarbeiterin. Für kleinere Bezirke gebe es bereits Sprecher, ähnlich wie in einer Kommunalregierung.

Bose und Pfeifer-Mayer lobten zudem die Unterstützung durch Bangladesch: “Die Regierung nimmt die Rohingya sehr gut auf und unterstützt sie”, berichtete die Mitarbeiterin des Roten Kreuzes. “Die Menschen sehen sich in der Verantwortung, ihre muslimischen Brüder und Schwestern aufzunehmen und teilen die wenigen Ressourcen, die sie haben”, berichtete Bose. “Bangladesch ist selbst auch ein recht armes Land, trotzdem halten sie ihre Grenzen offen, was sehr großzügig ist”, fuhr sie fort.

Beide NGOs riefen zu Spenden auf. CARE brauche insgesamt zehn Millionen Euro, um seinen Beitrag leisten zu können, davon sei bisher jedoch nur die Hälfte vorhanden. Das ÖRK hat nach eigenen Angaben 300.000 Euro an Spenden für die Trinkwasseraufbereitung gesammelt. Auch die bei der UNO-Geberkonferenz vom Montag gesammelten 340 Millionen US-Dollar reichen laut Bose nicht, um die Flüchtlinge angemessen zu versorgen. Die Krise brauche mehr Aufmerksamkeit. “Wenn wir nicht genug Unterstützung bekommen, können wir nicht die benötigte Hilfe leisten, unsere finanziellen Kapazitäten haben da auch ganz klare Grenzen”, betonte Bose.

