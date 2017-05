Siege für Schweden und Weißrussland bei WM

Sieg für das Drei-Kronen-Team - © APA (AFP)

Schweden hat am Dienstag bei der Eishockey-WM in Köln im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei einen 4:2-Erfolg gefeiert. Die Skandinavier können den zweiten Platz in Gruppe A hinter Russland aber noch an das US-Team verlieren, das am Nachmittag gegen die Russen spielte. In der Partie Deutschland gegen Lettland ging es am Abend direkt noch um den letzten offenen Viertelfinalplatz.