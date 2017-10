Serbien löste mit 1:0 gegen Georgien WM-Ticket

Aleksandar Prijovic jubelte über sein Tor gegen Georgien - © APA (AFP)

Den zweiten Matchball hat Serbiens Fußball-Nationalmannschaft mit viel Mühe verwertet. Drei Tage nach der 2:3-Niederlage gegen das ÖFB-Team in Wien feierten die Serben mit ihren Fans in Belgrad einen 1:0-Sieg gegen Georgien und damit die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland. Rang zwei und einen Platz im Play-off holte sich Irland durch ein 1:0 im direkten Duell mit Wales.