Segeln: Neuseeland mit Rückstand ins Finale gegen Team USA

Dem Team USA war vor vier Jahren mit dem 9:8-Erfolg eine der größten Aufholjagden der Sportgeschichte gelungen. Diesmal geht Herausforderer Neuseeland mit einem Minuspunkt ins Rennen um die älteste Trophäe im Sport und den dritten Titel nach 1995 und 2000. Denn die USA, die mit 30 Erfolgen seit der Premiere 1851 Rekord-Gewinner des “Auld Mug” sind, wurden für ihren Erfolg in der Herausforderer-Serie belohnt.

Die Neuseeländer benötigen mit ihrer “Aotearoa” daher acht Siege in der “best of 13”-Serie, gaben sich vor dem Start aber kämpferisch. “Wir sind hier, um den Cup zurück nach Neuseeland zu holen”, sagte der 49er-Olympiasieger Peter Burling, der mit 26 Jahren jüngste Steuermann dieser Cup-Auflage. Den Herausforderern werden bei Leichtwind bessere Chancen eingeräumt. Sie haben nach den erfolgreich gestalteten Herausforderer-Duellen mit Großbritannien und Schweden mehr Rennpraxis als die USA.

Der Gegner Burlings wird Jimmy Spithill als Skipper der “17” sein. Der 37-jährige Australier war 2010 mit Oracle selbst der jüngste Sieger in der Cup-Geschichte und steuert nun seinen dritten Erfolg in Serie an. “Wir stehen vor dem Kampf unseres Lebens”, meinte Spithill vor dem Duell der Hightech-Katamarane. Diese heben sich dank der sogenannten Foils (Tragflächen) aus dem Wasser und rasen mit bis zu 90 Stundenkilometern über das Wasser.

Finale um den 35. America’s Cup vor Bermuda (best of 13): Titelverteidiger: USA (Oracle Team USA/Skipper Jimmy Spithill). Herausforderer: Neuseeland (Emirates Team New Zealand/Peter Burling).

Terrmine (2 Regatten pro Tag): Samstag, 17. Juni, Sonntag, 18. Juni, 24. Juni, 25. Juni; 26. Juni (falls nötig), 27. Juni (falls nötig).

(APA/ag.)