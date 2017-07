Schweiz wahrte bei Damen-Fußball-EM Aufstiegschance

Die Eidgenossinnen besiegten Island mit 2:1 - © APA (KEYSTONE)

Das Schweizer Fußball-Frauen-Nationalteam hat bei der EM in den Niederlanden die Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale gewahrt. Die Eidgenossinnen setzten sich im zweiten Spiel bei ihrer Premieren-Teilnahme am Samstag gegen Island 2:1 (1:1) durch und zogen vorerst nach Punkten in der Gruppe C mit Österreich und Frankreich gleich. Die beiden Teams trafen am Abend noch in Utrecht aufeinander.