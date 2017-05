Schulautonomie: GrÃ¼ne wollen Gesamtschul-Modellregionen

Konkret schwebt den Grünen eine solch bundeslandweite Modellregion in Vorarlberg vor. Das Land selbst hat bereits konkrete Pläne dafür. Im Bildungsreform-Paket ist allerdings eine Obergrenze von 15 Prozent der Schulen bzw. Schüler pro Bundesland geplant.

Bei den jüngsten Verhandlungen am Dienstag habe es keine Aussicht auf eine Modellregion in ganz Vorarlberg gegeben, hieß es in dem Beitrag. Und Walser fürchtet, dass “wenn keine Bewegung bei der ÖVP zu erkennen ist, diese Bildungsreform aus unserer Sicht gescheitert ist”.

