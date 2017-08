Russische Top-Ermittler untersuchen Messerattacke in Surgut

Die oberste russische Ermittlungsbehörde sucht nach dem Motiv für die Messerattacke mit sieben Verletzten in der sibirischen Stadt Surgut. “Die Ermittler untersuchen alle möglichen Versionen des verübten Verbrechens”, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mit.

Auch wenn die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich reklamiert, sprechen die russischen Behörden nicht von einem Terroranschlag. Das Ermittlungskomitee habe den Fall "wegen der großen öffentlichen Resonanz" an sich gezogen, sagte Sprecherin Swetlana Petrenko. In der Stadt 2.100 Kilometer östlich von Moskau hatte ein Mann am Samstag sieben Menschen mit einem Messer verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen, als er sich der Festnahme widersetzte. Der Fall gleicht dem mutmaßlichen Terrorakt in der finnischen Stadt Turku mit zwei Todesopfern vom Freitag. (APA/dpa)