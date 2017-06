Restglut von Grillfest löste Waldbrand in Oberösterreich aus

17 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an - © APA/Webpic

Restglut einer Grillfeier haben in der Nacht auf Samstag einen Waldbrand und somit einen Großeinsatz der Feuerwehr in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) ausgelöst. Das Feuer brach am Ennsufer im Bereich der Schottergrube bei einem Felsabsprung aus. 17 Feuerwehren kämpften rund drei Stunden gegen die Flammen auf einer Fläche von 200 Quadratmeter. Das berichtete die Polizei.