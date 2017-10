Protestaktionen in NFL stark zurückgegangen

49ers-Spieler knieten auch an diesem Sonntag - © APA (AFP/Getty)

Die Protestaktionen der NFL-Spieler, die während der US-Nationalhymne kniend auf Polizeigewalt gegen afroamerikanische Bürger aufmerksam machen wollen, sind deutlich zurückgegangen. Am Sonntag protestierten am vierten Spieltag in der nordamerikanischen American-Football-Profiliga NFL zwar noch immer etwa 40 Spieler, in der Vorwoche waren es aber noch rund 180 gewesen.