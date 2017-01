Philadelphia unterlag mit Raffl in der NHL Columbus

Besorgte Blicke auf der Bank der Flyers - © APA (AFP)

Die Philadelphia Flyers mit ihrem Kärntner Stürmer Michael Raffl haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen kassiert. Die Flyers unterlagen auswärts den Columbus Blue Jackets mit 1:2 nach Verlängerung. Raffl blieb ohne Scorerpunkt und auch bei einem Fight gegen Matt Calvert sieglos.